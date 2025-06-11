Madleen aktivistlerine Siyonist işkence

Gazze'ye yardım götürmek için İtalya'dan yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda basılan "Madleen" adlı gemideki 12 aktivist, Siyonist rejime karşı direniyor.
Aktivistlere, “Önünüze koyduğumuz belgeleri imzalayıp sınır dışı teklifini kabul edin” baskısı yapan terör devletinin yaşattığı zulmü dünyaya duyurmak isteyen 4 aktivist, sınır dışı teklifini kabul etti. Soykırımcı güç, sınırdışı teklifini kabul eden 4 aktivisti sınırdışı etti. Kalan 8 aktivist ise uluslararası baskının sürmesi adına 2 haftalık hapsi göze alarak belgeleri imzalamadı. İsrail basınına göre 8 aktivist ayrılmayı reddetti ve Givon gözaltı merkezine sevk edildi. AFP'nin haberine göre Greta Thunberg sınır dışı edilmek üzere, ters kelepçeli bir vaziyette Fransa’ya giden bir uçakla ülkeden ayrıldı. İsveççe yayın yapan Expressen gazetesinin haberine göre Thunberg avukatlarına, “İsrail dışına çıkarsam davaya daha çok faydam olur” diyerek sınır dışı teklifini kabul etti.
GÜN BOYU GÜNEŞ ALTINDA TUTULDULAR
Aktivistlerin avukatı Lubna Tuma da 12 aktivistten 4'ünün ülkelerine gönderildiğini doğruladı.Aktivistlere yasadışı yollardan İsrail'e girdikleri yönünde kağıt imzalatılmak istendiğini aktaran Tuma, "Rıza göstermediler, birçoğu bunu kabul etmedi. İsrail'e girmediler, İsrail'e zorla sokuldular" Gece saatlerinde alıkonulmalarına rağmen insan hakları aktivistlerinin gün boyunca kızgın güneş altında tutulduğunu paylaşan Tuma, müvekkillerinin sağlık durumunun iyi olduğunu, beslenmeleri, şiddete maruz kalıp kalmadıkları konusunda kendileriyle görüştüklerini aktardı.
İSRAİL PROPAGANDASINI İZLEMEYİ REDDETTİLER
Diğer yandan terör devleti İsrail, gözaltına aldığı aktivistlere Hamas’ı kötüleyen ve İsrail’i öven bir belgesel izletmek istedi. Aktivistler tüm ısrara rağmen belgeseli izlemeyi reddetti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Greta ve filodaki arkadaşları, İsrail'e vardıklarında 7 Ekim katliamının dehşetini anlatan filmi izlemeyi reddettiler" dedi. Olaya dahil olan bir kaynak, Katz'ın aktivistlerin tepkisini kaydetmek için filmin oynatıldığı odanın videoya alınmasını istediğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, bu durumun tepki çekeceğini düşünerek olayın kayıt altına alınmamasını sağladı.
DÜNYA AYAKTA!
- Diğer yandan İsrail’in hukuksuz müdahalesi, dünya genelinde tepkiyle karşılandı. Almanya, Fransa, İspanya, Kanada ve İtalya'da binlerce kişi, İsrail'in Madleen gemisine saldırısına tepki gösterdi. Almanya'nın başkenti Berlin'in belediye binası önündeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto ederek, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Fransa'da Lille, Toulouse ve başkent Paris dahil birçok şehirde, İsrail'in Madleen gemisindeki aktivistleri alıkoymasına tepki gösterildi. Solcu partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Filistin'e destek verdi.