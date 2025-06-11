Madleen aktivistlerine Siyonist işkence

Aktivistlere, “Önünüze koyduğumuz belgeleri imzalayıp sınır dışı teklifini kabul edin” baskısı yapan terör devletinin yaşattığı zulmü dünyaya duyurmak isteyen 4 aktivist, sınır dışı teklifini kabul etti. Soykırımcı güç, sınırdışı teklifini kabul eden 4 aktivisti sınırdışı etti. Kalan 8 aktivist ise uluslararası baskının sürmesi adına 2 haftalık hapsi göze alarak belgeleri imzalamadı. İsrail basınına göre 8 aktivist ayrılmayı reddetti ve Givon gözaltı merkezine sevk edildi. AFP'nin haberine göre Greta Thunberg sınır dışı edilmek üzere, ters kelepçeli bir vaziyette Fransa’ya giden bir uçakla ülkeden ayrıldı. İsveççe yayın yapan Expressen gazetesinin haberine göre Thunberg avukatlarına, “İsrail dışına çıkarsam davaya daha çok faydam olur” diyerek sınır dışı teklifini kabul etti.