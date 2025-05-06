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İsrail'den Gazze'de okul katliamı: Çoğu çocuk 17 kişi şehit oldu

İsrail'den Gazze'de okul katliamı: Çoğu çocuk 17 kişi şehit oldu

20:186/05/2025, Salı
AA
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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu.
İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, El-Bureyc Mülteci Kampında bir okulu vurarak yeni bir katliam daha gerçekleştirdi. İsrail'e ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırı sonucu çoğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampında bir okula düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampında sığınmacıların kaldığı okulu vurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Son saldırının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.



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