İsrail'in eski Başbakanı Olmert'ten soykırım itirafı: Tamamen yok ettik!

"Gazze'den çekilmeliyiz ve başka bir gücün Gazze'ye girmesine izin vermeliyiz, bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının İsrail devletine yönelik saldırılarını önlemek olmalı. Tabii ki Filistinliler, komiserler tarafından yönetilen yeni bir yönetim oluşturmalı. Bu yönetim, uluslararası toplum ve İsrail'in yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa etmek için Gazze'deki durumu yönetecek. Böylece, bugün bulunduğumuz noktadan tamamen farklı bir yaklaşıma doğru ilerlememizi sağlayacak."