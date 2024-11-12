İsrail'in eski Başbakanı Olmert'ten soykırım itirafı: Tamamen yok ettik!

Terör devleti İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, 7. Paris Barış Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in devam eden saldırılarıyla Gazze'yi "harabeye çevirdiğini" itiraf etti.
Soykırımcı terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları giderek artan bir şiddetle sürüyor.
Sivillere yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail, bölgede yaşam koşullarını neredeyse tamamen yok etti.
Öte yandan, İsrail’in eski başbakanlarından
, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İsrail-Filistin: İki Devletli Çözüm ve Barış İçin Bir Plan"
başlıklı oturumda konuşan Olmert, 2008 yılında sunduğu iki devletli çözüm önerisinin Orta Doğu'daki milyonlarca insanın yaşamını tamamen dönüştürebileceğini belirtti.
"Gazze'yi yok ettik etkisi korkunç"
Olmert,
"7 Ekim olayları unutulmaz ve affedilemez ve onu tetikleyen koşullar göz önüne alındığında savaş kaçınılmazdı. Bunu çok daha önce de söyledim, bence savaş durmalıydı."
ifadelerini kullandı.
"Hamas'ın askeri kapasitesini yok ettik."
diyen Olmert, Gazze'de masum Filistinli sivillerin de öldüğünü belirtti.
Olmert,
"Gazze'yi yok ettik. Terörist olmayan, teröre katkı sağlamayan Gazze'deki 2 milyon vatandaşın hayatı üzerindeki etkisi korkunç."
diye konuştu.
Olmert, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’deki hapishanelerde tutulan Filistinli mahkumların salıverilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:
"Gazze'den çekilmeliyiz ve başka bir gücün Gazze'ye girmesine izin vermeliyiz, bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının İsrail devletine yönelik saldırılarını önlemek olmalı. Tabii ki Filistinliler, komiserler tarafından yönetilen yeni bir yönetim oluşturmalı. Bu yönetim, uluslararası toplum ve İsrail'in yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa etmek için Gazze'deki durumu yönetecek. Böylece, bugün bulunduğumuz noktadan tamamen farklı bir yaklaşıma doğru ilerlememizi sağlayacak."
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