Fidanlar Gazze için toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde binlerce fidan toprakla buluştu. Ülkenin dört bir yanındaki 7’den 70’e binlerce vatandaş fidan dikim yerlerine akın etti. Ankara Behiçbey Fidanlığı’nda “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes” etkinliği düzenlendi. Fidanlıkta “Gazze Hatıra Ormanı” da oluşturulan etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve gönüllüler katıldı.





GAZZE’DE ŞEHİT EDİLENLERİN ANISINI YAŞATACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, etkinliğe video mesajla katıldı. Erdoğan mesajında, “Bizler, ‘Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik’ diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz” dedi. 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla 81 ilde Cumhuriyet ormanları oluşturduklarını belirten Erdoğan, “Bu yılın temasını 1 yılı aşkın süredir Filistin’de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için ‘Geleceğe nefes, insanlığa nefes’ olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız, Gazze’de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır” ifadelerini kullandı.





HER FİDAN İNSANLIĞA UMUT

Fidanlık içerisinde oluşturulan Gazze Hatıra Ormanında gerçekleştirilen programda Filistin’e vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orta Doğu’da ayaklar altına alındığı bu dönemde dikilen her fidanın insanlığın ihtiyacı olan umudu simgelediğini söyledi. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye’nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu vurgulayan Yumaklı, “22 yılda 7 milyarın üzerinde tohum ve fidan toprakla buluşturuldu. 2,6 milyon hektarlık alan artırıldı ve 24,3 milyon hektarlık bir orman alanına ulaştık. Bu çalışmalarla Avrupa’da 1., dünyada da 4.’yüz. Erozyon nedeniyle kaybedilen toprak miktarımızı 4,5 kat azaltmış durumdayız. Böylece yeşil alanlarımızı korumuş olmakla beraber doğa ve ekoturizm ile ekonomiye 10 milyar liralık katkı sağlanmış oldu” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da “Türkiye’nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alması hepimizi gururlandırıyor” dedi.





Gazzeli minikler de oradaydı

Konuşmaların ardından etkinlik için Ankara’da bulunan Filistinli çocuklar sahneye davet edilerek aile fotoğrafı çektirildi. Daha sonra fidanlıkta oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı’nda fidanlar toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan adına dikilen fidanı birlikte suladı.











