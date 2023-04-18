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Dünya

İsveç skandala doymuyor: Devlet kurumları önüne PKK paçavraları asıldı

NATO üyeliği onay sürecinde olan İsveç bir skandala daha imza attı. İsveç'in Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK bayrakları asıldı.

10:13 . 18/04/2023 Salı
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Göteborg şehrine PKK bayrakları asıldı.

Göteborg şehrine PKK bayrakları asıldı.

Terör örgütüne desteğini gizlemeyen İsveç bir kez daha gündemde.


Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne PKK bayrakları asıldı.


İsveç NATO onay sürecinde PKK'nın yanında yer almaya devam ediyor

İsveç ne teröre desteğini kesti ne de İslam karşıtlığıyla mücadele etti. Hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi. NATO'ya üyelik sürecinde somut adımlar atması beklenirken, sergilediği tutumla Finlandiya'nın gerisinde kaldı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay süreci başlatılırken, İsveç için henüz karar alınmadı.






#İsveç
#PKK
#terör
#NATO
31 dakika önce
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