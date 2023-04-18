İsveç skandala doymuyor: Devlet kurumları önüne PKK paçavraları asıldı

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana NATO üyesi olmak için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'in verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin yanı sıra son zamanlarda ardı ardına yaptığı skandallar üyeliğinin reddedilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından İsveç'te hükümete yönelik eleştiriler arttı. Başbakan Ulf Kristersson'u eleştiri yağmuruna tutan İsveç basınında Türkiye'nin iade taleplerinin nasıl reddedildiğine ilişkin gerçekler yazıldı. İsveç hükümetinin, verdiği iade sözünden nasıl döndüğü İsveç basınında gündeme oturdu.