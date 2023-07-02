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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak Momika'nın Irak'ta Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakan Iraklı Selvan Momika'nın, ülkesinde Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı.

19:08 . 2/07/2023 Pazar
AA
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Momika’nın eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Momika’nın eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı.

Musul'a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında doğan Momika'nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Momika'nın o dönem bazı milis üyeleriyle Musul'a bağlı bölgeleri gezdiği görülüyor.

Öte yandan görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin
"Şii milis grubu Ketaib İmam Ali'ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu
" olduğunu ifade ediyor.

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası "Süryani Birliği" adlı bir parti kuran Momika, sosyal medya hesabı Facebook'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grupların 27 Temmuz 2022 tarihinde Irak Meclisi'ni basması sırasında meclis binası önünde fotoğraf paylaşırken, Ekim 2019'daki gösteriler esnasında ise Sadr'a karşı paylaşımlarda bulunduğu dikkati çekti.Basında Irak'ta bazı insan hakları suçlarına karıştığı belirtilen Selvan Momika'nın İsveç Demokrat Partisi üyesi olduğu iddia edildi.



Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.



#İsveç
#Irak
#Kur'an-ı Kerim
7 dakika önce
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