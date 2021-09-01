Joe Biden'ı eleştiren ABD askerinin annesine sosyal medya engeli

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçtiğimiz hafta düzenlenen intihar saldırısında, 20 yaşındaki ABD’li asker Kareem Nikoui de hayatını kaybetti.

"OĞLUMUN KANI BIDEN'IN ELLERİNDE"

Oğlunun ölümü üzerine anne Shana Chappell, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirdi. Paylaşımında, "Oğluma sırtını döndün! Beyaz Saray'dan öyle ya da böyle ayrılıyorsunuz çünkü oraya ait değilsiniz! Oğullarımın kanı elinizde! Çok yakında beni tekrar göreceksin" ifadelerini kullandı.

HESABI ASKIYA ALINDI

Bu paylaşımın ardından, sosyal medya platformları Instagram ve Facebook, anne Shana Chappell’in hesaplarını askıya aldı.

FACEBOOK: YANLIŞLIKLA SİLDİK

Facebook, hesabın kaldırılmasının bir hata olduğunu ve Chappell'in hiçbir politikalarını ihlal etmediğini belirterek "Hesabı yanlışlıkla silindi" açıklaması yaptı.

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