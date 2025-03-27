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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 208'e yükseldi

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 208'e yükseldi

13:3427/03/2025, Perşembe
AA
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Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 855 oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bin 208'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 50 bin 208'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 82 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 855 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bin 869 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 208'e, yaralıların sayısının da 113 bin 910'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cansız bedenin olduğu belirtiliyor.


#Gazze
#İsrail
#Filistin

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