Ateşkesi bozan İsrail 830 Filistinliyi daha katletti

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının başarısızlığının sorumluluğunun İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti.





Hamas'tan açıklama





Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de saldırıların yeniden başlatılmasının, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in şantajlarına boyun eğerek anlaşmayı başarısız kılmak için Netanyahu tarafından önceden alınmış bir karar olduğu ifade edildi.





"Anlaşmanın başarısızlığının tüm sorumluluğu Netanyahu'ya ait." denilen açıklamada, uluslararası toplum ve arabulucuların, saldırıları durdurması ve müzakere yoluna dönmesi için Netanyahu'ya baskı yapması gerektiği vurgulandı.





Filistin direniş gruplarının İsrailli esirleri hayatta tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını ancak İsrail'in ayrım gözetmeksizin düzenlediği bombardımanların hayatlarını tehlikeye attığını ifade etti.









Hamas, İsrail toplumuna, "Netanyahu'nun askeri seçeneğin onları sağ olarak geri getirebileceğini iddia ederek İsrailli esirlerin yakınlarına yalan söylediği" mesajını verdi.





Açıklamada, İsrail ne zaman esirleri zorla geri almaya çalışsa, İsrailli esirlerin tabut içinde geri döndüğü kaydedildi.





Ateşkesi bozan soykırımcı İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı





İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.





İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.





Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.





Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.









İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 124 yaralının tespit edildiği bildirildi.





18 Mart’ta ateşkesi bozdu





Soykırımcı İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırılar başlattığı 18 Mart sonrasında 830 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1787 kişinin yaralandığı kaydedildi.





Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 183'e ve yaralıların 113 bin 828'e çıktığı aktarıldı.





Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı





Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.





İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.





"İsrail verdiği sözlere uymadı"





Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.





Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.





İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.











