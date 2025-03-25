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İsrail Suriye'ye saldırdı: Dört kişi hayatını kaybetti

İsrail Suriye'ye saldırdı: Dört kişi hayatını kaybetti

15:5125/03/2025, Salı
IHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail'in Suriye'nin Dera iline düzenlediği saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilindeki Koya kasabasını vurdu. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i kadın çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yerel medyada, İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda kişinin kasabadan kaçtığı kaydedildi.


  • İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından ise saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde sınıra yakın bir noktada faaliyet gösteren birliklere silahlı bir grup tarafından ateş açıldığı belirtildi. İsrail askerlerinin ateşe karşılık verdiği ve bir dron ile hava saldırısı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, İsrail askerlerinin yaralanmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Humus'taki Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü'ndeki hedeflere yönelik saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.




#İsrail
#Suriye
#Dera

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