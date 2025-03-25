İsrail Suriye'ye saldırdı: Dört kişi hayatını kaybetti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından ise saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde sınıra yakın bir noktada faaliyet gösteren birliklere silahlı bir grup tarafından ateş açıldığı belirtildi. İsrail askerlerinin ateşe karşılık verdiği ve bir dron ile hava saldırısı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, İsrail askerlerinin yaralanmadığı bildirildi.