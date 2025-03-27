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Hamas'ın sözcüsü Kanu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında şehit oldu

Hamas'ın sözcüsü Kanu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında şehit oldu

07:3527/03/2025, الخميس
AA
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Katil İsrail ordusunun hava saldırısında Kanu'nun çadırını hedef aldığı belirtildi. (Foto: Arşiv)
Katil İsrail ordusunun hava saldırısında Kanu'nun çadırını hedef aldığı belirtildi. (Foto: Arşiv)

Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun, Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Kanu'nun çadırını hedef aldığı belirtildi.

Haberde, Kanu'nun çadırının bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

#Abdullatif el-Kanu
#Hamas
#İsrail

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