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İsrail katliamında Hamas Siyasi Büro üyeleri de şehit düştü

İsrail katliamında Hamas Siyasi Büro üyeleri de şehit düştü

10:1018/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
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Ebu Ubeyde el-Cemasi ve Issam El-Dalis
Ebu Ubeyde el-Cemasi ve Issam El-Dalis

İsrail'in gece yarısı düzenlediği saldırılarda, Hamas Siyasi Büro Üyeleri Ebu Ubeyde el-Cemasi ve Issam El-Dalis şehit oldu.

Terör devleti İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.


İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.


İki Hamas siyasi büro üyesi şehit oldu


Hamas Siyasi Büro Üyeleri Ebu Ubeyde el-Cemasi ve Issam El-Dalis'in de İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen son hava saldırılarında şehit oldukları bildirildi.


Katliam talimatı Netanyahu ve Katz'dan


İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.


İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.


Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.




#Hamas
#İsrail
#Gazze

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