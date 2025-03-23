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Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşi teheccüd namazı kılarken şehit oldu

Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşi teheccüd namazı kılarken şehit oldu

08:1623/03/2025, Pazar
AA
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Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, Han Yunus'a yapılan saldırıda şehit oldu.
Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, Han Yunus'a yapılan saldırıda şehit oldu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Berdevil eşinin teheccüd namazı kılarken şehit olduğu ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.


Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi. Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.









#Han Yunus
#israil
#Salah el-Berdevil
#saldırı

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