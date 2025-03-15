Gazze’de ateşkes bayram sonrasına kadar uzadı

Hamas, ateşkesin arabulucu ülkeleri Mısır ve Katar’ın sunduğu öneriye yanıt olarak Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurdu. İki ülkenin girişimi, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yer aldığı müzakerelerin ardından geldi. Söz konusu girişimin Witkoff tarafından teklif edildiği ve kabul gördüğü aktarıldı. Konuya dair Hamas'tan yapılan açıklamada, dün arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir öneri alındığı ve olumlu şekilde değerlendirildiği belirtildi. Öneriye cevaben Hamas'ın ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşını teslim edeceği aktarıldı. Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısı yapıldı.

TEKLİF WITKOFF’TAN GELDİ

Axios’ta yer alan habere göre, ateşkesin uzatılmasına ilişkin yeni öneri, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunuldu. Witkoff’un önerisine göre, ateşkesin 20 Nisan’a kadar uzatılması karşılığında Hamas’ın ilk gün Edan Alexander ile 4 ölü esiri teslim etmesi üzerinde uzlaşı sağlandı. Bu adımın ardından taraflar arasında kalıcı bir ateşkes için müzakerelerin başlaması ön görülürken bu müzakerelerin başarılı olması halinde Hamas tarafının 20 Nisan’da 4’ü diri 5’i ölü olmak üzere toplamda 5 diri 9 ölü esiri teslim etmesi bekleniyor. Witkoff’un önerisi üzerine ulaşılan yeni anlaşma kapsamında İsrail tarafının 20 Nisan’a kadar Gazze’ye insani yardım girişlerine izin vermesi garanti altına alınıyor.

İKİNCİ AŞAMAYI ENGELLEDİ

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasında, Hamas’ın 33 İsrailli esiri teslim etmesi karşılığında İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve buraya insani yardım ulaştırılmasını kabul etmesi gerekiyordu. Anlaşma kapsamında Gazze’nin ortasındaki Netzarim Koridoru’ndan çekilen İsrail ordusu, ikinci aşamanın uygulanmaya başlaması için anlaşmanın ön gördüğü Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridorunu boşaltmayı ise reddetti. Gazze’den çekilmek için yeni şartlar öne süren İsrail, Hamas’ın bu şartları reddetmesinin ardından 2 Mart’tan beri Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyordu. Bu sebeple Ramazan ayında Gazze’de büyük bir gıda krizi yaşanıyor.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrailli esir aileleri yayınladıkları ortak bildiride, hükümetin Gazze'de ateşkes anlaşmasını sürdürmesi için ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, "halkını defalarca kandırmak ve esirleri terk etmekle" suçlayan aileler, "İsrail hükümeti, bir buçuk yıldan uzun süredir sevdiklerimizin hayatlarıyla oynuyor. Trump artık müdahale edebilecek ve bu kabusa son verebilecek" tek kişi olduğunu vurgulayan aileler, ABD Başkanı'ndan yardım istedi.

İSRAİLLİLER ESİRLER İÇİN SAVAŞ BİTSİN İSTİYOR

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Maariv Gazetesi’nin yayınladığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 63’ü Gazze’deki tüm esirlerin bir kerede alınması karşılığında İsrail hükümetinin Gazze’ye yönelik savaşını tamamen durdurmasını ve Gazze’den tamamen çekilmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 27’si, İsrail ordusunun Gazze’de savaşa geri dönmesini talep ederken yüzde 10’u ise esirlerin aşama aşama serbest kalacağı bir anlaşmayı destekliyor. Başkent Tel Aviv’de hükümetin ateşkes anlaşmasına geri dönmesi talebiyle yapılan eylemde ise protestocular, Gazze’deki esirler için yaptıkları açıklamada, zamanın tükendiğine vurgu yapılarak “Anlaşmaya varılmaması halinde esirler ölecek” ifadeleri kullanıldı.







