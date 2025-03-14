Hamas ABD'li esiri ve cenazeleri teslim edecek: Netanyahu Bakanlar Kurulu'nu topluyor

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın beş ABD-İsrail vatandaşı esiri teslim edeceğini duyurmasının ardından Binyamin Netanyahu'nun yarın Bakanlar Kurulunu toplayarak müzakereleri ele alacağı bildirildi.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce önerdiği plan çerçevesini kabul ettiği hatırlatılan açıklamada, Hamas'ın Witkoff'un önerisini reddetmekte ısrar ettiği öne sürüldü.

Netanyahu neden Bakanlar Kurulu'nu topluyor?

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun yarın akşam toplayacağı Bakanlar Kurulunda esirlerin serbest kalması ve "savaş hedeflerine ulaşılması" için atılacak adımlara karar verileceği bildirildi.

Netanyahu'nun Doha'dan bu akşam dönmesi beklenen İsrail müzakere heyetinden görüşmelere ilişkin detaylı bilgi alacağı da aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.

İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.











