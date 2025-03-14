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Gazze'de müzakereler yeniden başlıyor: Hamas 5 rehineyi teslim edecek

Gazze'de müzakereler yeniden başlıyor: Hamas 5 rehineyi teslim edecek

14:1014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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1'i canlı 4 rehine, İsrail'e teslim edilecek.
1'i canlı 4 rehine, İsrail'e teslim edilecek.

Hamas: "Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik. 1 rehine ve 4 rehine cenazesini teslim alacağız. ABD vatandaşı asker Aidan Alexander ve 4 çifte vatandaşın cesetlerini teslim etmeyi kabul ettik."

Hamas, ateşkes üzerine arabulucular tarafından iletilen yeni teklife yanıt verdi. Hamas'tan yapılan açıklamada "ABD vatandaşı asker Aidan Alexander ve 4 çifte vatandaşın cesetlerini teslim etmeyi kabul ettik." denildi.

Ne olmuştu?

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart tarihinde sona ermişti.

İsrail müzakere heyetinin 10 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'a 5 rehine ile 10 rehineye ait cansız bedenin teslim edilmesi karşılığında Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılmasını öngören yeni bir öneri sunmuştu.

Witkoff’un söz konusu teklifi Katar’ın başkenti Doha’da arabuluculara ve İsrail heyetine ilettiği belirtilmişti.

ABD’nin önerisine göre İsrail ve Hamas, uzatılan süreyi Gazze'de uzun vadeli ateşkesi müzakere etmek için kullanacak.

#Gazze
#Hamas
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#Rehine

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