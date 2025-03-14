ABD ve İsrail 'işgal planı' için harekete geçti: Gazzelileri Afrika'ya sürecekler

ABD basını, ABD ve işgalci İsrail'in, Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi konusunda üç Doğu Afrika ülkesiyle görüşmelere başladığını bildirdi.
Terör devleti İsrail ve ABD, Donald Trump'ın Gazze'de tehcir planı için gaza bastı.
Afrika ülkeleriyle temasa geçtiler
Associated Press'in ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD ve İsrail, Gazze'den Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi için topraklarının kullanılmasını görüşmek üzere üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileriyle temasa geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasının ardından Filistinlilerin tamamının, en azından geçici olarak Gazze'den gitmesi gerektiğini söylemiş, bölgeyi Ortadoğu'nun rivierası yapacağını iddia etmişti.
Ancak Trump, dün yaptığı açıklamada hiçbir Filistinlinin Gazze'den sürülmeyeceğini söyledi.
Mısır'ın planı
Trump'ın planına karşılık Mısır, Amerikan Yönetimi'ne sunulmak üzere yeni bir plan hazırlamış, Mısır'ın planı Arap Birliği tarafından destek görmüştü.
Mısır'ın planı, Gazze'nin, Filistinliler yerlerinden edilmeden yenilenmesini öngörüyor.