ABD ve İsrail 'işgal planı' için harekete geçti: Gazzelileri Afrika'ya sürecekler

Terör devleti İsrail ve ABD, Donald Trump'ın Gazze'de tehcir planı için gaza bastı.

Associated Press'in ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD ve İsrail, Gazze'den Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi için topraklarının kullanılmasını görüşmek üzere üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileriyle temasa geçti.