Gazze şifa bekliyor

Siyonist İsrail’in soykırımı nedeniyle binlerce kişinin yaralandığı Gazze’de acil ameliyat ihtiyacı bulunuyor. Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Gazzelilerin tedavi ihtiyacına çare bulmak için “Gazze’ye acil ameliyat” projesi başlattı. 300 dolar bağış karşılığında bir kişinin ameliyatını karşılayan dernek 400 hastanın ameliyatını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Projenin ardından sağlık durumu acil olan kişilerle ilgili ameliyatlar hekimler tarafından yapılacak, operasyonların Esdika Elmarid Hastanesi ve Sahabe Doğum Hastanesi’nde gerçekleşeceği öğrenildi. İlk adım olarak projeden faydalanacak hastalar belirlenecek, ekipler koordinasyonu sağlanarak cerrahi operasyonlar gerçekleştirilecek. Ameliyatların ardından ise hastaların takibi sağlanarak projenin aşamaları belgelenerek mali ve idari raporlar hazırlanacak.