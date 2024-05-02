Kenya sel felaketi: 166 kişi öldü 132'si kayıp

Kenya'da başkent Nairobi dahil 36 bölgede etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1 Mayıs itibariyle 166 olarak açıklandı. Etkili yardım ve kurtarma çalışmalarıyla dikkat çeken Kenya Kızıl Haçı, 132 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Kenya'da Mart ortasında başlayan şiddetli yağış, Nisan ayı sonu itibariyle şiddetli sele dönüşerek 36 bölgede etkili oldu. Yardım ve kurtarma çalışmaları yürüten Kenya Kızıl Haçı, dün itibariyle resmi olarak 166 kişinin hayatını kaybettiğini ve 132 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. 23 bin 511 hanenin evini terk etmek zorunda kaldığı ve toplamda yaklaşık 44 bin haneyi etkileyen selde, 8 bin civarında çiftlik hayvanının telef olduğu ifade edildi.