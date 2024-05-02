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Dünya

Kenya sel felaketi: 166 kişi öldü 132'si kayıp

Kenya'da başkent Nairobi dahil 36 bölgede etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1 Mayıs itibariyle 166 olarak açıklandı. Etkili yardım ve kurtarma çalışmalarıyla dikkat çeken Kenya Kızıl Haçı, 132 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

13:20 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:29 - 2/05/2024 Perşembe
DHA
Kenya
Kenya

Kenya'da başkent Nairobi dahil 36 bölgede etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1 Mayıs itibariyle 166 olarak açıklandı. Etkili yardım ve kurtarma çalışmalarıyla dikkat çeken Kenya Kızıl Haçı, 132 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Kenya'da Mart ortasında başlayan şiddetli yağış, Nisan ayı sonu itibariyle şiddetli sele dönüşerek 36 bölgede etkili oldu. Yardım ve kurtarma çalışmaları yürüten Kenya Kızıl Haçı, dün itibariyle resmi olarak 166 kişinin hayatını kaybettiğini ve 132 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. 23 bin 511 hanenin evini terk etmek zorunda kaldığı ve toplamda yaklaşık 44 bin haneyi etkileyen selde, 8 bin civarında çiftlik hayvanının telef olduğu ifade edildi.

Ülkede etkili olan sel felaketinde yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. 45 yolun ve 13 sağlık merkezinin zarar gördüğünü belirten Kenya Kızıl Haçı, yağış olmasa da ani su baskınları yaşanabileceği konusunda halkı uyardı. Kenya meteoroloji kurumu, bu hafta yağışların devam edeceğini açıkladı.


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