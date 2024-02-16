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Kızıldeniz'de gerilim hızla yükseliyor: İngiliz gemisi vuruldu İran silahlarına el konuldu

Kızıldeniz'deki tansiyon hızla yükseliyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduklarını duyururken ABD ve İngiliz güçleri ise Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine bugün ikinci kez saldırı düzenledi. Öte yandan ABD Sahil Güvenliği ise Yemen'e giden İran silahlarına el koyduğunu açıkladı.

08:34 - 16/02/2024 Friday
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduklarını duyurdu.


Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde bulunan İngiliz gemisi LYCAVITOS'u "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını belirtti.

Saldırının, Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alma sürecinde olduklarını kaydetti.


Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, İngiltere'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.



ABD ve İngiliz güçleri, Hudeyde'ye bugün ikinci kez saldırı düzenledi


Öte yandan Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine bugün ikinci kez saldırı düzenlediğini duyurdu.


Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı El-Cebbane bölgesine iki saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz bir açıklama gelmedi.



El-Mesira televizyonu, gün içinde yayınladığı bir haberde, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine bağlı Beyt el-Fakif bölgesine saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.



Husilere gönderilen silahlara el konuldu


CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "28 Ocak'ta ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Kızıldeniz'de Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere gönderilmek üzere İran'dan gelen gelişmiş silah ve ölümcül yardım ele geçirdiği" belirtildi.



Gemide çıkan teçhizatlar arasında orta menzilli balistik füze bileşenleri, patlayıcılar, insansız su altı/yüzey aracı (UUV/USV) bileşenleri, askeri sınıf iletişim ve ağ ekipmanları, tanksavar güdümlü füze düzenekleri ve diğer askeri bileşenleri içeren 200'den fazla paket bulunuyor.


Kızıldeniz'deki durum


Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.


ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.


Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.


Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.


Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.


Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.



Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı
Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı

Türkiye son dönemlerde Erbil ve Bağdat'a kritik ziyaretlerde bulunarak terör örgütü PKK'ya ilişkin uyarılarda bulundu. Son uyarıyı ise BAE ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Söz konusu uyarılar sonrası ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) dikkat çeken bir açıklama geldi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek, örgütün Erbil ve Bağdat için "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.


#Aden Körfezi
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#Yemen
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#İngiltere
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