Kosova’nın fahri elçisi: Dua Lipa

Arnavutluk’tan İngiltere’ye taşınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arnavut kökenli ünlü şarkıcı Dua Lipa, dün Arnavutluk’un başkenti Sunny Hill Festivali’nde sahne almak için Kosova’daydı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilen dünyaca ünlü şarkıcıya Kosova Cumhuriyeti Fahri Büyükelçisi unvanı takdim edildi.
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