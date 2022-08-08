Dünya Kosovanın fahri elçisi Dua Lipa
AVRUPA

Kosova’nın fahri elçisi: Dua Lipa

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti Fahri Büyükelçisi unvanı takdim edildi.

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Kosova’nın fahri elçisi: Dua Lipa
Dua Lipa-Vjosa Osmani

Arnavutluk’tan İngiltere’ye taşınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arnavut kökenli ünlü şarkıcı Dua Lipa, dün Arnavutluk’un başkenti Sunny Hill Festivali’nde sahne almak için Kosova’daydı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilen dünyaca ünlü şarkıcıya Kosova Cumhuriyeti Fahri Büyükelçisi unvanı takdim edildi.

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