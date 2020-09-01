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Dünya Kovid-19 işkence kampı Suudi Arabistanda göçmen işçiler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor
ORTADOĞU

​Kovid-19 işkence kampı: Suudi Arabistan'da göçmen işçiler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor

Kovid-19 işkence kampı: Suudi Arabistan'da göçmen işçiler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kalabalık mahallelerde yaşayan göçmen işçileri Kovid-19’u yayacakları bahanesiyle gözaltı merkezlerinde topluyor. Medyaya sızan fotoğraflarda aylardır ölüme terk edilen göçmenlerin küçük ve havasız odalarda balık istifi sıralandığı görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerinde korkunç görüntüler
Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerinde korkunç görüntüler

Batılı ülkelere karşı reformcu bir imaj çizmek isteyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın defacto yönetimindeki Suudi Arabistan’ın, çoğu Etiyopyalı binlerce göçmeni yeni tip koronavirüs salgını bahanesiyle aylardır gözaltı merkezlerinde tuttuğu ortaya çıktı. İngiliz The Sunday Telegraph gazetesinin haberine göre, merkezlerdeki koşullar köle kamplarını aratmıyor.

İngiliz The Sunday Telegraph gazetesine telefon yoluyla ulaşan göçmenler, korkunç şartları anlattı.

FATURAYI ONLARA KESTİ

Uzun süredir Afrika ve Asya’dan ucuza çalışacak binlerce işçiyi ülkeye getiren Suudi Arabistan, salgının faturasını da işçilere ve göçmenlere kesti. Salgın mart ayında ülkede patlak verdiği zaman Riyad, kalabalık mahallelerde yaşayan göçmenlerin hastalığı yayacağı endişesiyle binlercesini ülkelerine gönderdi. Ülkelerine gönderilmesi planlanan binlerce göçmen ise gözaltı merkezlerinde ölüme terk edildi.

ÇÖL SICAĞINDA BALIK İSTİFİ YAŞIYORLAR

Riyad yönetimi göçmenleri gözaltına alıp işkence ediyor.

Göçmenlerin kaçak bir şekilde gözaltı merkezine sokmaya başardığı telefondan gazeteye gönderdiği fotoğraflar, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan’da, göçmenlere yönelik tavrı ortaya koydu. Fotoğraflarda, pencerelerinde parmaklıklar olan ufacık odalarda onlarca mültecinin çöl sıcağında üstsüz olarak balık istifi bir şekilde uzandığı görülüyor. Göçmenler, nisan ayından beri gözaltı merkezinde tutulduklarını ifade ederek, zar zor yiyecek ve su alabileceklerini söyledi. Günde bir parça ekmekle karınlarını doyurmaya çalışan göçmenler, gardiyanlar tarafından türlü işkencelere maruz kaldıklarını kaydetti.

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UMUDUNU YİTİREN İNTİHAR EDİYOR

Daha iyi bir yaşam umuduyla ülkeye geldiğini söyleyen bir göçmen, “Katilmişiz gibi bizi kırbaç ve elektrik kablolarıyla dövdüler” dedi. Umudunu yitiren bazı göçmenlerin ise kendilerini pencere parmaklıklarına asarak öldüğü belirtiliyor. Bazı göçmenlerin de sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor. Uydu görüntüleri, her merkezde birkaç bina olduğunu gösteriyor. Bu da iletişim kurulamayan çok daha fazla göçmen olabileceği anlamına geliyor.

İZAHI YOK

  • İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Adam Coogle, Suudi Arabistan gibi zengin bir ülkenin insanları böylesine vahşi şartlarda tutmasının hiçbir izahının olmayacağını belirtti. Coogle, “Ortaya çıkan fotoğraflar, Riyad yönetiminin Afrika Boynuzu’ndan gelen göçmenlerin güvenlikleri ve hassasiyetlerine hiçbir şekilde dikkat etmeyerek insanlık dışı koşullara maruz bıraktığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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