Dünya Kuveyt 29 yıl sonra vatandaşlarının kemiklerini Iraktan teslim aldı
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Kuveyt 29 yıl sonra vatandaşlarının kemiklerini Irak'tan teslim aldı

Kuveyt, Irak'ın 1990'daki işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri Iraklı yetkililerden aldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Adsani, kemikleri teslim alınan Kuveytlilerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi

Haber Merkezi AA
Kuveyt, 1990-1991 yıllarında 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor.
Kuveyt, 1990-1991 yıllarında 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor.

Kuveyt yönetimi, 29 yıl önce Saddam Hüseyin döneminde Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri yetkililerden teslim aldığını açıkladı.

  • Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, 29 yıl önce kaybolan Kuveytlilerin kemikleri, Irak sınırındaki Abdali Sınır Kapısı'nda Iraklı yetkililerden teslim alındı.

KUNA'ya konuşan Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Rabii el-Adsani, ülkesinin konuyla ilgili talebini daha önce Irak yönetimine ilettiğini belirtti.

Adsani, kemikleri teslim alınan Kuveytlilerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak yönetimi daha önce 32 kişinin kemiklerini kimlik tespiti yapılması için Kuveytli yetkililere teslim etmişti.

Kuveytli esirlerin durumunun çözüme kavuşturulması hedefiyle Kızılhaç bünyesinde oluşturulan üçlü komisyon, Kasım 2018'de Irak'ın güneyinde kalıntılar bulunduğunu açıklamıştı.

Kuveyt, 1990-1991 yıllarında 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Irak yönetimi ise aynı dönemde 5 bin Iraklının kaybolduğunu ifade ediyor.

Ne olmuştu?

Irak ordusu 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

17 Ocak 1991'de ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.
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