Mahkumlara zorunlu uyuşturucu testi yapılacak: Reddedenin sonucu pozitif sayılacak

Belçika cezaevlerinde uyuşturucuya karşı yeni bir uygulamaya geçiyor. Belçika’da cezaevlerinde kalan veya denetimli serbestlik kapsamında olan hükümlüler için zorunlu uyuşturucu testi uygulaması başlayacak. Zorunlu uyuşturucu testi uygulaması, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. Düzenleme, cezaevlerinde süregelen uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı daha sıkı ve sistematik bir mücadele hedefliyor. Adalet Bakanı Annelies Verlinden, uyuşturucu kullanımının kurum içi düzeni bozduğunu, personelin güvenliğini tehlikeye attığını ve saldırganlık vakalarını artırdığını belirterek uygulamanın zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Reddedenin sonucu pozitif sayılacak

Belçika Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek uygulamaya göre, testler iki yöntemle uygulanacak. Bu yöntemlerden ilki bireysel şüphe üzerine dikkat çeken durumlarda yapılacak testler olacak. Bu testlere "Hedefli test"’ adı verilecek. İkinci tür testler ise caydırıcılık amacıyla yapılacak testler olacak. "Rastgele test" adı verilen bu yöntemle ani ve farklı zamanlarda testler yapılacak. Tükürük veya idrar örnekleriyle yapılacak testlerde fiziksel zorlamaya izin verilmeyecek ancak testi reddeden hükümlü pozitif sonuç almış gibi değerlendirilecek.

Pozitif çıkanlar tedaviye yönlendirilecek

Zorunlu uyuşturucu testinde sonuçları pozitif çıkanlar tedavi edilecek. Testlerden pozitif sonuç alınması halinde hükümlü tıbbi ve psikososyal birimlere yönlendirilecek, acil bakım ve tedavi programına alınacak. Bu sürecin arından yeni bir test yapılacak. Testten kaçınma, manipülasyon veya yanıltmaya yönelik girişimler ise disiplin cezası kapsamına girecek. Bakanlık, zorunlu test uygulamasının kapsamını, hükümlülerin cezalarının son aşamasını tamamladığı geçiş evrelerine de yaymayı planlıyor. Böylece hem kurum içi güvenlik hem de yeniden entegrasyon süreçlerinin daha kontrollü ilerlemesi hedefleniyor.

Belçika’da son yıllarda uyuşturucu ticareti ve kullanımında yaşanan artış sokak çatışmalarının da sebebi olarak gösteriliyor. Yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında ceza alan hükümlülerin benzer şekilde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini ceza evi ortamında da sürdürmeye devam ettiği, bu durumun hem bakanlık çalışanları hem de diğer mahkumlar için tehlike arz etmeye devam ettiği bildirildi. Söz konusu uygulama ile bu tehlikelerin önlenmesi amaçlanıyor.



