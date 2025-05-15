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Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü

Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü

10:1615/05/2025, Perşembe
IHA
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Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda beton mikseri dehşet saçtı. Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.




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