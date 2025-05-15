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Minibüs kaygan yolda kontrolden çıktı: Ağır yaralılar var

Minibüs kaygan yolda kontrolden çıktı: Ağır yaralılar var

00:2915/05/2025, Perşembe
IHA
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Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ikisi ağır beş kişi yaralandı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bitlis merkezden Mutki ilçesine gitmek üzere seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü yolun yağmurdan dolayı kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileye mensup toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve ağır yaralılardan birinin Van'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.



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