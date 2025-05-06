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Bitlis'te yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu

09:476/05/2025, Salı
AA
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Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde bulundu.
Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


2 Mayıs'ta Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, valize gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.


"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#Bitlis
#metamfetamin
#otobüs
#sentetik uyuşturucu
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