Bitlis'te yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde bulundu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
2 Mayıs'ta Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, valize gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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