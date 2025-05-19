Mısır'da askeri eğitim uçağı düştü: Kazadan kurtulan olmadı

Mısır'da bir askeri eğitim uçağının eğitim esnasında teknik arız nedeniyle düştüğü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir askeri eğitim uçağının eğitim sırasında düştüğü ve mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Ordu sözcüsü Tuğgeneral Garib Abdulhafız, Facebook hesabından düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.
Abdulhafız, uçağın eğitim esnasında teknik arız nedeniyle düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.
Ordudan yapılan açıklamada, kaza yeri ve hayatını kaybedenlerin sayısı netleşmezken olayın soruşturulduğu kaydedildi.