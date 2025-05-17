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Finlandiya'da iki helikopter havada çarpıştı: Kazadan kurtulan olmadı

Finlandiya'da iki helikopter havada çarpıştı: Kazadan kurtulan olmadı

21:1817/05/2025, Cumartesi
IHA
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Kazazedelerin Finlandiya'daki bir etkinliğe gitmek için havalandığı bildirildi.
Kazazedelerin Finlandiya'daki bir etkinliğe gitmek için havalandığı bildirildi.

Estonya'dan Finlandiya'ya gitmek üzere havalanan iki helikopter çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki helikopterde bulunan beş kişi hayatını kaybetti.

Finlandiya'nın Eura şehrinde iki helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Finlandiya'da helikopter kazası meydana geldi. Estonya'nın başkenti Tallinn'den Finlandiya'nın Kokemaki şehrine gitmek üzere havalanan 2 helikopter çarpıştı. Yerel saatle 12.30 sıralarında Finlandiya'nın Eura şehrinde düşen 2 helikopterdeki toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Çağrı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, helikopterlerin enkazına ulaştı. Polis, helikopterlerin birinde 2, diğerinde ise 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, pilotların kimliklerinin bilindiğini, ancak yolcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Estonya medyasının Pori Havacılık Kulübü'ne dayandırdığı habere göre, kazazedeler 20 hava aracının katılacağı bir etkinlik için Finlandiya'daki Piikajarvi Havaalanı'na gidiyordu.



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