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Dünya

Moskova'daki terör saldırısının kahramanı Müslüman gence hizmet madalyası ödülü

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov'u Rusya Müslümanları "Hizmet Madalyası" ile ödüllendirdi.

16:40 - 29/03/2024 Cuma
AA
Rusya'daki terör saldırısında onlarca hayatı kurtaran Müslüman gence hizmet madalyası verildi.
Rusya'daki terör saldırısında onlarca hayatı kurtaran Müslüman gence hizmet madalyası verildi.

Moskova Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Halilov ve ailesi katıldı.

Gaynutdin, camide Cuma namazı öncesinde Halilov'a Rusya Müslümanları "Hizmet Madalyası" takdim etti.


Gaynutdin yaptığı konuşmada, Halilov'a bu madalyayı minnettarlığın simgesi olarak verdiklerini ifade etti.

Saldırıda insanların kurtulmasına yardım eden herkese minnettar olduklarının altını çizen Gaynutdin, tahliyelere yardımcı olan bir diğer genç 14 yaşındaki Artyom Donskov'un da aynı madalyaya layık görüldüğünü bildirdi. Gaynutdin, Donskov'un törene gelemediğini aktardı.



İnsanların öncelikle hayatı tehlikeye girdiğinde genelde kendisini kurtarmaya çalıştığını belirten Gaynutdin, bazı insanların da kritik anlarda kendi hayatlarını değil, etrafındakilerin hayatlarını kurtarmaya gayret ettiğini ifade etti.


Gaynutdin, "Böyle bir genç arkadaşımız (Halilov) çıktı. Orada (terör saldırısının yapıldığı konser salonunda) yol göstererek 100'den fazla kişinin hayatını kurtardı. Elbette ödülümüz sadece bu dünyadadır. Ama asıl mükafatını bizi yaratan yüce Allah'tan alacaktır." diye konuştu.


Crocus City Hall'de yarı zamanlı olarak vestiyerde çalışan 15 yaşındaki Müslüman genç Halilov, teröristler 22 Mart akşamı konser salonuna silahlı saldırı düzenlerken 100'den fazla kişiyi doğru tahliye koridoruna yönlendirerek kontrolü eline almış, insanların binadan çıkmalarını ve güvenli bir yere ulaşmasını sağlamıştı.


Halilov'un tahliyeyi gerçekleştirdiği anlara ilişkin cep telefonu ile çektiği video görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.


Moskova'daki terör saldırısı


Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.


Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 144 olarak güncellenmişti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.


Moskova'daki Basmanniy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanmıştı.


Moskova katliamının failleri yakalandı: İşte teröristlerin kimlikleri! Kanlı saldırıda ölü sayısı artıyor... 'Ukrayna'ya kaçmaya çalıştılar'

Rusya, başkent Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısına doğrudan dahil olan 4 şüpheli dahil toplam 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin adlarını ve fotoğraflarını yayınladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu" bildirdi. Öte yandan saldırıda ölü sayısı 143'e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.


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