Dünya Kritik NATO toplantısı bitti Stoltenberg Türkiyeyi havadan koruyacağız, Suriyeden gelen hava saldırıları durdurulacak
AVRUPA

​NATO Toplantısı sonrası önemli açıklama:Rusya ve Suriye'nin saldırılarını kınıyoruz

Kritik NATO toplantısı bitti... Stoltenberg: Türkiye'yi havadan koruyacağız, Suriye'den gelen hava saldırıları durdurulacak

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'nun çok kıymetli bir müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO Türkiye’ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye’den gelen hava saldırıların durdurulmasını sağlayacaktır. NATO’nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi. Türkiye'nin talebi ile yapılan toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantısı sonrası NATO Genel Sekreteri canlı yayında açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Rusya ve rejim saldırıları durdurmalı
Müttefikler, Türkiye’nin geçtiğimiz gece İdlib’de bombalı saldırıda askerlerinin kaybetmesi üzerine yaşadığı trajediden dolayı üzüntülerini iletmektedir. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Beşar Esad yönetimindeki askerler bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu saldırının durdurulmasını, uluslararası hukuka uyulmasını ve BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi gerektiğini dile getiriyorum. Çok açık bir şekilde Rusya’ya ve rejime saldırılara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Suriye’ye uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuyoruz
"Türkiye'yi havadan koruyacağız"
2018 tarihli ateşkese devam edilmelidir. Yapılmazsa insani kriz kötüleşecektir. Şu anda İdlib’de kalanlar için insani durum oldukça kötü durumdadır. NATO Türkiye’nin yanındadır, Türkiye’yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Türkiye, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO Türkiye’ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye’den gelen hava saldırıların durdurulmasını sağlayacaktır. NATO’nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz.

"Esad'ı arayıp ateşkese uymasını söyledik"
NATO müttefiki üyeler; yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini şehit ailelerine ve Türk halkına iletmiştir. Aynı zamanda NATO, Beşar Esad’ı arayarak bu hava saldırılarını durdurması, ateşkese uyması gerektiği konusunda ayrıca Suriye’deki krizi insani şekilde diplomatik şekilde çözme konusunda taleplerini iletmiştir. Ayrıca uluslararası hukukun tamamen uygulanması gerektiğini söylemiştir.
"Hava savunma sistemlerini değiştirmeyi öneriyoruz" Yüz binlerce kişi kendi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. NATO müttefikleri bugün Türkiye’ye desteğini sunuyor. Hava savunma sistemlerini değiştirmeyi öneriyoruz. Erken uyarı ve gözlem uçakları var. Ancak NATO müttefikleri her zaman daha fazla neler yapabileceğini araştırmaktadır Türkiye’ye desteğini artırmak için.

SORU- CEVAP

SORU: NATO’dan daha somut adım bekleyebilir miyiz? Türkiye sınırında üç milyon mülteci var.

NATO çok güçlü siyasi destek ve uygulamaya dönük destekler sunmaktadır. Bunu farklı teminatlarımızla gerçekleştirmeliyiz. Müttefikler daha fazla ne yapabileceğini araştırmaktadır. Bunu toplantıda dile getirdik. Biz bölgedeki durumu yakından izliyoruz. Ve Türkiye diğer müttefik olarak diğer NATO müttefiklerini yeni bilgilerle güncellemektedir. NATO müttefikleri bu konuda BM öncülüğünde barışçıl çözümü desteklemektedir. Ve bu noktada Suriye, Türkiye ve Rusya’yı BM öncülüğündeki barış çözümüne uymaya çağırıyoruz.

TWITTER'DAN 4. MADDE DUYURUSU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde İdlib gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sona erdi.

Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün son gelişmelere ilişkin bir sunum yapması ve müttefikleri bilgilendirmesi öngörülüyor.

Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

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