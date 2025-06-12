Netanyahu Suriye'de hezimete uğradı: Alelacele Trump'tan özel talepte bulundu

ABD basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Suriye'nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediğini öne sürüldü. Netanyahu'nun söz konusu isteğini Trump'ın Suriye Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack geçen hafta İsrail'e düzenlediği ziyarette dile getirdiği belirtilen haberlerde, Netanyahu'nun Barrack'a Suriye ile barış anlaşmasına doğru bir adım olacak şekilde yeni bir güvenlik anlaşması müzakere etmek istediğini belirttiği aktarıldı.