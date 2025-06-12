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Netanyahu Suriye'de hezimete uğradı: Alelacele Trump'tan özel talepte bulundu

Netanyahu Suriye'de hezimete uğradı: Alelacele Trump'tan özel talepte bulundu

09:2212/06/2025, Perşembe
IHA
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Ahmed Şara -Netanyahu - Donald Trump
Ahmed Şara -Netanyahu - Donald Trump

ABD basını, Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanayhu'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Suriye'nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediğini iddia etti.

Terör devleti İsrail'in ABD'den Suriye'nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediği iddia edildi.


ABD basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Suriye'nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediğini öne sürüldü. Netanyahu'nun söz konusu isteğini Trump'ın Suriye Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack geçen hafta İsrail'e düzenlediği ziyarette dile getirdiği belirtilen haberlerde, Netanyahu'nun Barrack'a Suriye ile barış anlaşmasına doğru bir adım olacak şekilde yeni bir güvenlik anlaşması müzakere etmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Suriye ile normalleşme isteği


Haberde adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, "Suriye ile mümkün olan en kısa sürede ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz" dediği ifade edildi. İki İsrailli yetkili ise, İsrail'in Suriye'nin yeni hükümetiyle önce dolaylı olarak temas kurduğunu ardından üçüncü ülkelerde doğrudan gizli görüşmeler yapmaya başladığını açıkladı.


Haberde, İsrailli yetkililerin Barrack'a
"Suriye'deki kırmızı çizgilerinin İran ya da Hizbullah varlığı ve Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması olduğunu"
söylediği ve İsrail'in ayrıca taraflar arasındaki ateşkesi denetleyecek BM gücünde ABD askerlerinin de yer almasını istediği aktarıldı.



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