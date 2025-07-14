Özgürlük Filosu’ndan kuşatmayı kırmak için yeni girişim: ‘Hanzala’ Gazze yolunda

Özgürlük Filosu Koalisyonu, İşgalci İsrail tarafından 19 yıldır Gazze’ye yönelik uygulanan zalim kuşatmayı kırmak için girişimlerini sürdürüyor. Koalisyona bağlı insani yardım yüklü Hanzala (Handala) gemisi, dün Sicilya’nın batısındaki Siraküza Limanı’ndan yola çıktı. Gemide, aralarında Fransa’nın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Gabrielle Cathala ve İsveç’in AP Milletvekili Emma Fourreau’nun da bulunduğu 16 aktivistin yer aldığı bildirildi. Geçtiğimiz haziran ayında Madleen yelkenlisiyle yola çıkan ancak İsrail tarafından gözaltına alınarak geri yollanan Türk asıllı Alman vatandaşı aktivist Yasemin Acar’ın da Hanzala gemisinde olduğu ifade ediliyor.

"KORKAK HÜKÜMETLER BİZİ TEMSİL EDEMEZ"

Hanzala gemisinin yola çıkmasından önce çok sayıda Filistin destekçisi, gemiyi uğurlamak üzere Siraküza Limanı’na gitti. Limanda yapılan destek eyleminde İsrail karşıtı sloganlar atan aktivistler, “Gazze’deki soykırımı durdurun” çağrısı yaptı. Hanzala gemisi güvertesinde hareket öncesi okunan basın bildirisinde yeni girişimin amacının Gazze’ye yönelik kuşatmanın kırılarak aç bırakılan insanlara yardım götürmek olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride, “Gazzelilere, kuşatma kaldırılana ve Filistin özgür olana kadar durmayacağımıza dair söz verdik. Bizler, halkların iradesini temsil ediyoruz. Korkak hükümetler bizi temsil edemez” ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ORDUSU MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR

Gazze kuşatmasını kırmak için 2009 yılında kurulan ve çok sayıda girişimde bulunan Özgürlük Filosu kapsamında, son olarak 1 Haziran’da Madleen yelkenlisiyle harekete geçen 12 aktivist, 9 Haziran’da uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından gözaltına alınıp geri yollanmıştı. İsrail Yayın Kurulu’nda (KAN) yer alan habere göre, İsrail ordusu dün yola çıkan Hanzala gemisinin de hareketliliğini yakından takip ediyor. Haberde, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin bu girişime de izin vermeyeceği ve gemiye müdahale etmeye hazırlandığı aktarıldı.

70 YAŞINDA GAZZE İÇİN YOLDA

Filistinli Karikatürist Naci el-Ali’nin en meşhur eseri olan İsrail işgaline karşı dünyaya sırtını dönerek direnen Filistinli çocuk Hanzala’nın ismi verilen gemide, Fransa’nın AP Milletvekili Gabrielle Cathala ve İsveç’in AP Milletvekili Emma Fourreau dahil 16 aktivist bulunuyor. Bunların arasında 70 yaşındaki Norveçli insan hakları aktivisti Vigdis Bjorvard dikkat çekiyor. 1978 yılından beri Filistin’deki İsrail işgaline dikkat çekmek için faaliyetler yürüten Bjorvard, Hanzala gemisi güvertesinden yayınladığı videoda, amaçlarının Filistinli çocuklara mama ve aç bırakılan insanlara insani yardım götürmek olduğunu söyledi. Gemide, daha önce Madleen yelkenlisi girişimine katılan Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin Acar ve Brezilyalı Thiago Avilla’nın yanısıra, Avustralyalı Robert Martin ve Tania Safi, ABD’li Chris Smalls, Frank Romano, Bob Suneri, Jacob Berger ve Huwaida Arraf ile Filistinli Yazan İssa bulunuyor.











