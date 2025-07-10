Hanzala yola tedbirli çıkacak

Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılar ve abluka sürerken, uluslararası vicdan susmuyor. Madleen Gemisi’nin ardından bu kez 13 Temmuz’da Hanzala (Handala) isimli gemi, İngiliz bayrağıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. İtalya’dan demir alması beklenen geminin güvenliği için BM İnsan Hakları Komiserliği’den diplomatik himaye talep edildi. Daha önce yine ablukayı kırmak için yola çıkan Madleen Gemisi’nin yaşadıklarını dikkate alan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) Hanzala için uluslararası gözlemci talebinde de bulundu.

LAHEY'E MEKTUP YAZILACAK

Süreçle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, Uluslararası Adalet Divanı davasına müdahil olan devletlerden diplomatik himaye-gözlem misyonu gemisi göndermeleri yönünde talepte bulunulacağını söyledi. Ayrıca Filistin'le dayanışma ve İsrail'e yönelik ortak politikalar geliştirmek amacıyla Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika'nın oluşturduğu Lahey Grubu toplantısına resmi bir mektup yazılacağını ifade eden Dişli, gemi için destek ve himaye talep edeceklerini anlattı.

18 YOLCU OLACAK

Hanzala Gemisi’ne alınacak 18 yolcunun üst düzey isimlerden oluşması planlanırken, yolcuları belirlenme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Dişli, Lahey Grubu'na yazılacak mektupta bin yolcu kapasiteli Akdeniz, 250 yolcu kapasiteli Conscience, 5 bin 500 ton yardım yükü kapasiteli Anadolu gemisi için bayrak talep edeceklerini anlattı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Madleen gemisine İsrail’in saldırmasından sonra bazı önemli dersler alındığını anlatan Dişli, “İsrail’in 200 kilometrede müdahale etmesini beklemiyorduk. Saldırıyı gündüz değil, gece yapmak istediler. Bunun da sebebi gece karanlığında delillerin daha kolay karartılması. Ancak bu kez koalisyon daha tedbirli olacak. Özellikle çevredeki tekne ve gemi hareketliliğini daha yakından izleyeceğiz. Çünkü İsrail sivil bayraklı gemiler aracılığıyla istihbarat topluyor. Drone hareketliliğine karşı daha dikkatli olacağız ve her zaman saldırıya hazır olacağız” diye konuştu.







