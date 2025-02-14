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Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı: Nefes alamayınca konuşmasını yardımcısı tamamlamıştı

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı: Nefes alamayınca konuşmasını yardımcısı tamamlamıştı

17:5014/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
AA
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Papa Franciscu
Papa Franciscu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bir süredir geçirdiği bronşit sebebiyle Roma'da Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bu sabahki kabullerinin ardından gerekli bazı tetkikler ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi için Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı" ifadesi kullanıldı.


İtalyan ANSA ajansının Papa Franciscus'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katoliklerin ruhani liderinin hastanedeki tedavisinin 5 gün sürebileceği belirtildi.


Ne olmuştu?

Ay başından bu yana bronşit olan 88 yaşındaki Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşmalarını kendi yapamamış ve yardımcılarının okumasını istemişti.


Papa, son olarak 2023'te, biri nefes darlığı şikayeti biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi olmuştu.


#Gemelli Hastanesi
#Roma
#Tedavi
#Papa Franciscus

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