Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Pezeşkiyan: İsrail'e yanıtımız daha pişman edici olacak

Pezeşkiyan: İsrail'e yanıtımız daha pişman edici olacak

15:4120/06/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Mesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan

Sosyal medya hesabından İran-İsrail geriliminde son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut şartlarda bu dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolunu açıklayarak "İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır" dedi.

İran ve İsrail arasında devam eden füze savaşı 7'inci gününde.


Yaşanan yeni gelişmede, İran Cumhurbaşkanı
Mesud Pezeşkiyan
, İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırılarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Savaşın sona ermesinin tek yolu...


Pezeşkiyan, her zaman barış ve huzurun peşinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:


Ancak mevcut şartlarda bu dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın kayıtsız şartsız saldırılarına son vermesi ve Siyonist teröristlerin maceracılığına kesin olarak son verilmesinin garanti altına alınmasıdır.


İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır.




#Mesud Pezeşkiyan
#İran
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM Üniversite Sınavı (YKS) TYT AYT sınav sonuç tarihi bilgileri