Pezeşkiyan: İsrail'e yanıtımız daha pişman edici olacak

Sosyal medya hesabından İran-İsrail geriliminde son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut şartlarda bu dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolunu açıklayarak "İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır" dedi.
İran ve İsrail arasında devam eden füze savaşı 7'inci gününde.
Savaşın sona ermesinin tek yolu...
Pezeşkiyan, her zaman barış ve huzurun peşinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Ancak mevcut şartlarda bu dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın kayıtsız şartsız saldırılarına son vermesi ve Siyonist teröristlerin maceracılığına kesin olarak son verilmesinin garanti altına alınmasıdır.
İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır.