Putin, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı

Putn, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı. Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.