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Putin, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı

Putin, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı

09:3015/05/2025, четверг
DHA
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Putn, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.
Putn, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı. Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Putn, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı. Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.


Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.



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