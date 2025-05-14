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Putin ve Trump'tan İstanbul kararı: Görüşmelere katılmayacaklar

Putin ve Trump'tan İstanbul kararı: Görüşmelere katılmayacaklar

23:1214/05/2025, Çarşamba
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'daki müzakerelere katılmayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'daki müzakerelere katılmayacak.

Yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin Kremlin'den yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelmeyeceği belirtildi. Putin, İstanbul'a gitmesi şartını koşan Trump da yarınki görüşmelere katılamayacak.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı.

Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

TRUMP GÖRÜŞMELERE KATILACAK MI?

Putin, İstanbul'a gitmesi şartını koşan Trump da yarınki görüşmelere katılamayacak.

ZELENSKİ: HER TÜRLÜ FORMATTA MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, yarın yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti.

Zelenski, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya'dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna'nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı. Rusya, henüz yarın İstanbul'daki görüşmeye kimin katılacağını açıklamadı.





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