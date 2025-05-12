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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

19:5812/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin her safhasında Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin her safhasında Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirtti.

Perşembe günü İstanbul'da kurulacak barış masası öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Türkiye gerekli desteği vermeye hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan,
barış müzakereleri
vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.




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