Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Perşembe günü İstanbul'da kurulacak barış masası öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"Türkiye gerekli desteği vermeye hazır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.