Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.45'te başlayan ve yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın feshi tüm uzantılarını kapsamalı Gündem / Politika





Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Muhterem annelerimizin haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz.

Annelerimizin haklarına ne kadar sahip çıkarsak o kadar refaha çıkacağız.

Biz 'yolumuzu kesecekler' diye yola çıkmaktan geri duran bir hükümet değiliz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile mutlaka çıkaracağız.

Yaşanan onlarca acının daha aydınlık bir geleceğin milletimizi beklediğine inanıyoruz.

Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemde yaptığımız bir kabine toplantımızı daha tamamladık.

İnsanlık olarak son yılların en sancılı yıllarını yaşadığımız bir gerçektir.

Dünyanın bir yol ayrımında olduğu ger geçen gün daha net görülüyor.

İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor.

Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir.

Yönetimde istikrarın idarede koordinasyonun siyasette güvenin hizmette başarının simgesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir.

Küresel siyaset ve ekonominin bu fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü riyakatli kadrolara emanettir.

Şu an bizleri takip eden tüm vatandaşların şunu bilmesini istiyorum: Bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu sancılı süreç sizi asla tedirgin etmesin.

Türkiye'nin pusulası sadece aydınlıktır.

Pakistanlı kardeşlerimizi sağduyulu tutumu dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum.

Provokasyonlara gelinmemesi konusunda dostane uyarılarımı yineliyorum.

Kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir.

Biz daima barışın, diyaloğun tarafındayız.

Az önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüm.

Geçtiğimiz hafta Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atılacak adımları konuşmuştuk.

Trump'ın sıcak çatışmaları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz.

Hamdolsun Türkiye barış diplomasisinde arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir.

2025 yılını turizmde rekorlar kırarak tamamlayacağız.

Ancak görüyoruz ki birileri bundan rahatsız oluyor.

Türkiye'nin reklamını yapmak yerine kendi ülkesini kötüleyenlere cevabımızı bu başarılarla, rekorlarla veriyoruz.

Birileri istediklerini kadar kendi ülkelerini yabancılara şikayet edebilir ancak kayadan koparacakları sadece toz olacaktır.

Terörsüz Türkiye hedefine engelleri aşarak emin adımlarla yürüyoruz.

Cumhur İttifakı olarak hayata geçirdiğimiz Terörsüz Türkiye hedefinde bugün kritik bir hedefi daha aştık.

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı.

Terörün devreden çıkmasıyla birlikte her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacak.

Bu karar PKK'nın Irak'ın Kuzeyi, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere tüm uzantılarını kapsamalıdır.

Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kanlı hançer söküp atılacaktır.

Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm siyasi partilere, emeği olan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Sayın Bahçeli'ye gönderdiği gül buketi için ayrıca teşekkür ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Örgütün silah bırakmasıyla artık ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı.

Bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit aileleridir.

Fiilen biten terörün kalan gölgesinin bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla 86 milyon aynı ortak hedeflere sahip bir şekilde yürüyeceğiz.

Cenab-ı Allah yolumuzu açık etsin.







