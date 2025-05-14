Dünya İstanbul’a kilitlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı 15 Mayıs günü İstanbul'da önkoşulsuz ateşkes görüşmesine çağırmasının ardından uluslararası siyaset hareketlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da hafta başı, perşembe günü müzakerelere katılmak amacıyla İstanbul'a gelebileceğini ima etmesi, dünyanın dikkatini Türkiye'ye kilitledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye'ye geleceğini açıklarken, Rusya tarafından yapılan açıklamada ise Putin'in katılımına açık kapı bırakıldı. Trump, dün Körfez turuna başlarken, iki özel temsilcisinin yarın İstanbul'a geleceği açıklandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa ve ABD'de Rusya'ya yönelik alınması beklenen sert yaptırım kararları 15 Mayıs'ta çıkacak sonuca göre beklemeye alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasında 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu. Mart 2022'de İstanbul'da toplanan barış masası son anda devreye giren ABD ve İngiltere nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Şimdi ise Trump'ın desteği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda, Ukrayna ve Rusya liderlerinin biraraya gelmesi halinde olumlu netice alınabileceği değerlendiriliyor.





ZELENSKI GELİYOR

Yarın düzenlenecek barış zirvesi için ilk olumlu adım Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin perşembe günü Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Ukrayna lideri perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini, Rusya lideri Putin gelirse İstanbul'a geçeceğini açıkladı. Ukrayna lideri ayrıca ABD Başkanı Trump'ı perşembe günü için İstanbul'a davet ettiğini belirterek, "Görüşmede varlığı Putin'in katılması için itici güç olacaktır" ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Putin'den başka bir Rus yetkiliyle konuşmayacağı da açıklandı.





KREMLIN AÇIK KAPI BIR AKTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, İstanbul'da Putin'le yüz yüze görüşme önerisini nasıl karşıladıklarına ilişkin soru üzerine, "Bu noktada, Putin'in 9 Mayıs'ın ardından yaptığı açıklamalardan yola çıkmak gerekiyor. Rus tarafı, perşembe günü gerçekleşmesi gereken müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik başka bir yorum yapmayı planlamıyoruz" yanıtını verdi. Rusya'yı İstanbul'da temsil edecek heyetteki isimlerin kim olacağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekli gördüğü zaman açıklarız" sözleriyle Rus liderin katılımı için açık kapı bıraktı. Rus lider Türkiye'ye son ziyaretini Ocak 2020'de yapmıştı.





TRUMP'IN TEMSILCILERI GELIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini belirtmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Reuters'e konuşan kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yarın yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a geleceği bilgisi verildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da perşembe günü Türkiye'de olacak.





YAPTIRIMLAR BEKLEMEDE

Ukrayna'da ateşkes için İstanbul zirvesinin somutlaşmaya başlamasıyla Rusya'yı hedef alması beklenen ağır yaptırım kararları da beklemeye alındı. Guardian gazetesinin haberine göre geçtiğimiz günlerde Kiev'i ziyaret eden İngiltere, Fransa, Polonya ve Almanya liderleri, Moskova'yı hedef alacak ağır yaptırım kararları için İstanbul'dan çıkacak sonuca odaklandı. Öte yandan ABD'de de Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'ın Kongre'nin geniş desteğine sahip yeni bir yaptırım yasa tasarısı hazırladığı ve zirveden çıkacak neticeye göre gündeme getireceği belirtildi.



