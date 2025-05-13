Macron'dan Putin'e 'İstanbul' tehdidi

Emmanuel Macron ile Vladimir Putin (Foto: Arşiv)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul'da yapılacak 'barış' görüşmelerinde, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Macron, yaptırımların hedefinde Rusya'nın finansal hizmetleri ile petrol ve doğal gaz sanayisi olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasında gündemde olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.
Yaptırımla gözdağı verdi
Yaptırımla gözdağı verdi
Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklayarak,
"Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz"
dedi.
Hedefte doğal gaz ve petrol sanayisi var
Hedefte doğal gaz ve petrol sanayisi var
Macron, yaptırımların hedefinde Rusya'nın finansal hizmetleri ile petrol ve doğal gaz sanayisi olduğunu belirtti.
Bilindiği gibi, Rusya ve Ukrayna'nın 15 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.
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