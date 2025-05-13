Macron'dan Putin'e 'İstanbul' tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasında gündemde olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

"Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz"

"Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz"

Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklayarak,

Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklayarak,

Hedefte doğal gaz ve petrol sanayisi var

Hedefte doğal gaz ve petrol sanayisi var

Macron, yaptırımların hedefinde Rusya'nın finansal hizmetleri ile petrol ve doğal gaz sanayisi olduğunu belirtti.