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İstanbul zirvesi öncesi ateşkes çağrısı

İstanbul zirvesi öncesi ateşkes çağrısı

09:4113/05/2025, Salı
DHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin, Ukrayna ordusuna ‘nefes aldırmak’ için 30 günlük ateşkes konusunda ısrar ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna’nın, Almanya ve Fransa tarafından savaşa hazırlık konusunda desteklendiğini belirterek, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hiç kimsenin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi planlamadığını ve Ukrayna'nın Donbas sorununu güçle çözmeye hazırlanırken zaman kazanmak için anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi" dedi.


Zaharova, benzer bir durumun yine yaşandığını belirterek,
"Şimdi, aynı ülkeler, Ukrayna ordusuna nefes aldırmak ve askeri yeteneklerini geri kazanarak Rusya ile çatışmaya devam etmesi için 30 günlük ateşkes çağrısı yapıyor"
ifadelerini kullandı.


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