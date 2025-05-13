İstanbul zirvesi öncesi ateşkes çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna’nın, Almanya ve Fransa tarafından savaşa hazırlık konusunda desteklendiğini belirterek, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hiç kimsenin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi planlamadığını ve Ukrayna'nın Donbas sorununu güçle çözmeye hazırlanırken zaman kazanmak için anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi" dedi.