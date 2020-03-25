Dünya Putinden kritik koronavirüs kararı 22 Nisandaki anayasa referandumu ertelendi
KORONAVİRÜS

Putin'den kritik koronavirüs kararı: 22 Nisan'daki anayasa referandumu ertelendi

Putin'den kritik koronavirüs kararı: 22 Nisan'daki anayasa referandumu ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Putin
Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgını nedeniyle 22 Nisan’da yapılması planlanan anayasa referandumunun erteleneceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs vakalarının artması nedeniyle ülkede salgınla mücadele durumunu değerlendirmek üzere Rus televizyonlarından ‘Ulusa Sesleniş’ konuşması yaptı. Putin, Rusya’da 22 Nisan’da yapılması beklenen Yeni Anayasa Referandumunun tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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1 Hafta boyunca ücretli izin uygulanacak

Ülkede korona virüsü ile ilgili tedbirlerin genişletildiğini söyleyen Putin, önümüzdeki tüm hafta boyunca çalışanlara ücretli izin uygulanacağını ifade etti. Ücretli tatilin korona virüsü ile mücadelede fayda sağlayacağını söyleyen Putin, referandumun yeni tarihini de doktor ve uzmanların tavsiyelerine göre düzenleneceğini belirtti. Putin bu süreçte sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin, finans kuruluşlarının ve taşımacılık sektörünün yanı sıra kamu kurumlarında da çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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Rusya’da iş dünyası ile ilgili kararlarını açıklayan Putin, Kobi ve büyük işletmelere devlet tarafından KDV uygulanmayacağını söyledi. Ayrıca banka ve kredi ödemeleri gelirlerinin yüzde 30’undan fazla olan kişilerin ve şirketlerin kredi ödemelerini öteleyeceklerini duyuran Putin, çalışma hayatının salgından etkilenmesinin önüne geçileceğini söyledi.

Iraklı doktor gözyaşlarıyla yalvardı: Lütfen evde kalın
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Iraklı doktor gözyaşlarıyla yalvardı: Lütfen evde kalın
Irak'ta korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı. Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, 'Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın' şeklinde konuştu.
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