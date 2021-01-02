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Rusya anlaşmayı ihlal etti ​

Rusya anlaşmayı ihlal etti

Azerbaycan ile Ermenistan’ın imzaladığı anlaşma gereği ‘Barış Gücü’ olarak Karabağ’a konuşlanan Rusya amacı dışına çıkıp işgal gücüne dönüşüyor. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ’daki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Ancak asker, memur, teknik uzman, doktor, hemşire ve inşaat çalışanı adı altında gönderilen Rus sayısı 5 bini aştı. Her birinde 300 askerin kalacağı 32 ‘modül karakol’ yapılacağı da belirtiliyor. Bu asker sayısının 10 bine ulaşması anlamına geliyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Rus yönetimi, mevcut askerlerin yanı sıra bölgeye Olağanüstühaller Bakanlığı’nda çalışan memurlar, teknik uzman, sağlık tesislerinde çalışacak doktor ve hemşireler ile inşaat işlerinde çalışmak üzere teknisyenleri de nakletti.
Rus yönetimi, mevcut askerlerin yanı sıra bölgeye Olağanüstühaller Bakanlığı’nda çalışan memurlar, teknik uzman, sağlık tesislerinde çalışacak doktor ve hemşireler ile inşaat işlerinde çalışmak üzere teknisyenleri de nakletti.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın imzaladığı anlaşma uyarınca Barış Gücü olarak Karabağ’a konuşlanan Rus güçleri amacının dışına çıkarak işgal gücüne dönüşmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Dağlık Karabağ’daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca görev yapacak bin 960 Barış Gücü unsurunun sevk edilmesi kararlaştırılırken, Rusların farklı isim ve görevlerle bölgeye gönderdiği personel sayısının 5 bini aştığı ifade ediliyor. Rus yönetimi, mevcut askerlerin yanı sıra bölgeye Olağanüstühaller Bakanlığı’nda çalışan memurlar, teknik uzman, sağlık tesislerinde çalışacak doktor ve hemşireler ile inşaat işlerinde çalışmak üzere teknisyenleri de nakletti. Bölgedeki Rus varlığının daha da artmasından endişe ediliyor.

TAM TEÇHİZATLI TATBİKAT

  • Rus Barış Gücü’ne bağlı olarak bölgeye giden askerlerin Karabağ’ın sarp bölgelerinde tam teçhizatlı tatbikatlar yapması da kafaları karıştırıyor. Gerek Ermeni kuvvetleriyle gerekse sözde Dağlık Karabağ yöneticileriyle görüşen Rus kuvvetlerinin burada verdikleri samimi pozlar Azerbaycan kamuoyunda büyük rahatsızlık oluşturdu. Bölgede Rus kuvvetleri olduğu halde Ermenilerin halen dağlık bölgelerde aktif faaliyette bulunarak çeşitli saldırılar düzenlemesi de kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

DAHA ÇOK ADAM GÖNDERDİLER’

Uluslararası Avrasya Basın Vakfı Başkanı Karabağlı Umud Mirzayev, “Yapılan anlaşmaya göre Rus barış gücünde bin 960 asker olmalı. Sayının 5-10 bin olduğunu düşünmüyorum ancak Ruslar daha çok adam gönderdiler. Rusların nezareti altındaki arazilerde Ermenilerden kalan silahlı kuvvetlerin tamamen çıkarılması gerekiyordu. Rus kumandanlığı Ermenistan istihbaratçılarına çok hoş davranıyorlar. Dağlık Karabağ’ın bayrağı altında, muhtelif pozlar veriyorlar bunlar gönül açan meseleler değil. Azerbaycan ordusu Türkiye öncülüğünde, bölgede Türk askerlerinin çok olmasına öncelik verilmeli. Bu konuda kararların alınması gerekiyor” diye konuştu.

BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMİYOR

  • Rus Barış Gücü askerlerinin Hankendi’ye yaptıkları ziyareti hatırlatan Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramin Sadigov, “Burada barış gücüne ‘hoş geldiniz’ merasimi yapıldı. Pasta kesildi ama pastanın üzerinde iki bayrak vardı. Ayrılıkçı güçlerin bayraklarıyla verilen bu pozlar toplumda hoş karşılanmıyor” diye konuştu. Mutabakatla birlikte Rusların ayrılıkçı güçleri bir taraf olarak görmesinin yanlış olduğunu kaydeden Sadigov, “Resmî olarak bildirmeseler de davranışları taraf olduklarını gösteriyor. Sözde olağanüstü hal kurumu, sözde devlet yetkilileriyle bir araya geliyorlar. Bunlar mutabakata zıt davranışlardır. Orada taraf Azerbaycan ve Ermenistan’dır” ifadelerini kullandı.

32 modül karakola 10 bin asker daha

Rus Uzman Maksim Şevçenko’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara dikkat çeken Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramin Sadigov, “Rus uzman bölgede 32 tane modül karakol yapılacağının öngörüldüğünü açıkladı. 32 karakolun her birine 300 kişinin yerleşeceğini ifade ediyor ve ince bir hesap yapıyor. Bu hesaba göre bölgeye gidecek Rus askerinin sayısı 10 binlerce ulaşıyor” dedi. Söz konusu karakollardan ikisinin yapıldığını kaydeden Sadigov, geri kalan binaların ne zaman inşa edileceğinin bilinmediğini ifade etti.

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