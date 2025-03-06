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Rusya Macron için tarih verdi: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya Macron için tarih verdi: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

10:226/03/2025, Perşembe
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Macron, Rusya'nın askeri gücünü artırarak Avrupa için tehdit olmaya devam ettiğini söylemişti.
Macron, Rusya'nın askeri gücünü artırarak Avrupa için tehdit olmaya devam ettiğini söylemişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya'yı Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine tepki göstererek, "Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya’yı Avrupa ve Fransa için tehdit oluşturmakla suçlayan Macron’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.


'Micron' yazdı


Macron’un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron’un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." görüşünü paylaştı.


Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.




#Medvedev
#Macron
#Fransa

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