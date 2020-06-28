Rusya petrolü yağmalıyor

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’in ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Libya İçişleri Bakanı Başağa Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Wagner’in paralı askerlerinin bir grup Sudanlı Cancavid milisiyle Şerare Petrol Sahasını ele geçirmesi, yabancı savaşçıların Libya’nın petrolünü ve yer altı kaynaklarını ele geçirmesinin tehlikeli bir örneğidir” değerlendirmesinde bulundu.

Fizan bölgesindeki “kara altın madeni” olarak kabul edilen Şerare Petrol Sahası, ülkenin tek başına en fazla ham petrol üretim kapasitesine sahip petrol kuyusu olarak öne çıkıyor.

Libya’nın güvenliğinin yanısıra petrol sektöründe faaliyet gösteren ABD ve Avrupalı şirketlerin çıkarlarının da ciddi bir biçimde tehdit altında olduğuna dikkati çeken Başağa, yapılanları “görülmemiş bir Rus kötülüğü” şeklinde nitelendirdi. Başağa, isim vermeden bazı Arap ülkelerini ise Libya’nın petrol arzını engellemek, Hafter’in Trablus’a saldırısına destek vermek ve Wagner paralı askerlerini fonlamakla suçladı. Avrupa Birliği’ni Wagner şirketinin teröre desteği ve “insanlığa karşı suç” işlemesi nedeniyle yaptırım listesine almasını isteyen Başağa, Libya hükümetinin Rus paralı askerlerinin petrol tesislerinde ve askeri üslerinde kontrol sağlamasına izin vermeyeceğini vurguladı.

OYNAT 00:00 Halk TV'de skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudan'ı karıştırmak için Libya'da üs kuruyor Darbeci Hafter'e karşı Libya'nın legal gücü UMH'ye destek veren Türkiye, iki yeni üsle etkinliğini artırmayı planlıyor. Halk TV ekranlarında konuşan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki varlığına dair akla ziyan iddialar ortaya attı: Türkiye Libya'ya hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musunuz? Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak. BiP'te paylaş

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YAPTIRIM ÇAĞRISI

Öte yandan, Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, ABD ve Avrupa’dan Wagner şirketi ve Cancavid milislerine yönelik yaptırım uygulamasını istedi. Sunni Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Uluslararası kararlara aykırı hareket etmesine rağmen BM Güvenlik Konseyi’nin cezalandıramadığı Wagner, Cancavid ve Hafter’e yönelik ABD ve Avrupa’nın yaptırım uygulamasının zamanı gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Söz konusu kişi ve gruplara yönelik yaptırım uygulanmasının yanısıra onları finanse edenlerin mal varlıklarının dondurulmasını isteyen Sunni, daha az tehlike arz eden durumlarda yaptırımların uygulandığını hatırlattı.

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