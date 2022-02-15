Rusya Suriye’de hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE'de görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.



Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

