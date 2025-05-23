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Rusya'da helikopter düştü: Mürettebat hayatını kaybetti

Rusya'da helikopter düştü: Mürettebat hayatını kaybetti

17:0423/05/2025, الجمعة
AA
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Rusya
Rusya

Rusya'nın Oryol bölgesinde planlı uçuş yapan "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü ve içindeki mürettebat hayatını kaybettiği bildirildi.

Moskova Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Oryol bölgesinde Mi-8 tipi helikopter, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair bilgiye yer verilmedi.




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