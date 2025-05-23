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Rusya Ukrayna'da 6 kenti daha işgal etti

Rusya Ukrayna'da 6 kenti daha işgal etti

16:4123/05/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta içinde Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde toplam altı yerleşim noktasının kontrolünü sağladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 17-23 Mayıs tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.


Hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler, askeri havaalanı altyapı unsurları, silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu ifade edildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 6 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Maryino, Harkiv bölgesindeki Radkovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Aleksandropol, Novoolenovka, Novaya Poltavka ve Bogatır yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, 20-23 Mayıs'ta cephe dışı bölgelerde 788 dahil olmak üzere toplam 1177 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.


Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 662 uçak, 283 helikopter, 59 bine yakın İHA, 607 hava savunma füze sistemi, 23 bin 487 tank ve zırhlı araç, 1563 çok namlulu roketatar, 25 bini aşkın obüs ve havan topu ile yaklaşık 35 bin 800 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.




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